الفتق السري لدى الرضع.. متى يحتاج التدخل الجراحي؟

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الفتق السري عبارة عن حالة مرضية تحدث لدى الرضع، وتخترق فيها الأحشاء جدار البطن في موضع السرة.

وأشارت الرابطة إلى أن الفتق السري يُغلق من تلقاء نفسه بمرور الوقت دون أن يسبب أي مشكلات.

وأكدت وجود بعض الحالات النادرة التي تستدعي التدخل الجراحي، وحددت هذه الأسباب بتعرض كل من الصفاق (غشاء مصلي يبطن جوف البطن) والأمعاء الموجودة أسفله إلى خطر الانحصار في حالات الفتق السري الضيق، وفي حال كان الألم شديدًا ولون النتوء المصاحب له مائلاً إلى الأزرق، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى انحصار العروة المعوية بأكملها، وبالتالي حدوث اضطراب في عملية سريان الدم تؤدي إلى موت هذه المنطقة في بعض الحالات.

يذكر أن الرابطة الألمانية أكدت عدم وجود أي مخاطر مرتبطة بالخضوع لعملية جراحة الفتق السري.

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