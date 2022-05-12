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متجر صيني غريب معلق على ارتفاع 120 متراً

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مجموعة من الصور لأغرب متجر في العالم، والموجود على حافة جرف سحيق في مقاطعة هونان الصينية.

حيث قام صاحب المتجر المعلق ببنائه على ارتفاع 120 متراً، وافتتحه في نهاية أبريل 2018.

وتبلغ مساحة المتجر حوالي مترين مربعين، وهذا ما يجعله يبدو من بعيد وكأنه مكيف هواء معلق على بناء كبير.

وحرص صاحب المتجر على توفير عوامل الراحة للمتسلقين الراغبين بزيارة المتجر الغريب، حيث وفر لهم الحاجات الأساسية للمتسلقين.

وقال صاحب المتجر إنّ المتسلقين سيكونون قادرين على استخدام قفل الأمان عند الوصول إلى المتجر، لتثبيت أنفسهم وشراء بعض الحاجيات.

وأشار إلى أنّه لم يُنشئ المتجر لأغراض ربحية، وأنّه يبيع الأشياء الموجودة في متجره بأسعارها العادية دون أي زيادة.

يُذكر أنّ المتجر يضم مجموعة من العمال الذين يساعدون المتسلقين على الوصول إلى المتجر بأمان.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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