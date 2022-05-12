هيفاء وهبي تكشف عن شخصيتها في فيلمها الجديد

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن الشخصية التي ستلعبها في الفيلم الكوميدي “رمسيس باريس”، المقرر عرضه صيف 2022.

وستلعب الفنانة اللبنانية في هذا الفيلم دور فتاة شعبية بسيطة تُدعى حنين، تجد نفسها في أوروبا بشكل مفاجئ، قبل أن تكتشف مع توالي الأحداث وجود أداة سحرية أثرية تنقل الأشخاص من مكان لآخر بسرعة كبيرة.

وتدور أحداث الفيلم حول الصندوق الأثري الذي يضم هذه الأداة، والذي ينقل الأشخاص الذين عثروا عليه إلى فرنسا دون أن يعرفوا الطريقة التي وصلوا بها إلى ذلك المكان.

يُذكر أنّ فيلم “رمسيس باريس” من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة مصطفى خاطر، هيفاء وهبي، حمدي المرغني، محمود حافظ، محمد ثروت وغيرهم.

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