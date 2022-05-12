علماء فلك يكتشفون كنز معادن ثمينة في الفضاء

تمكن علماء الفلك من تحديد “نجم ذهبي” يقع إلى جوار الشمس من مجرة درب التبانة، من خلال دراسة قادها عالم الفلك بجامعة ميتشغان إيان روديرير، رصد من خلالها 65 عنصراً في النجم “HD 222925″، منها 42 من العناصر الثقيلة المدرجة على طول الجزء السفلي من الجدول الدوري.

وقال روديرير إن “هذا رقم قياسي لأي جسم خارج النظام الشمسي، وما يجعل هذا النجم فريدًا للغاية هو أنه يحتوي على نسبة عالية جدًا من العناصر المدرجة على طول الثلثين السفليين من الجدول الدوري، بل إننا اكتشفنا الذهب أيضاً، وتم صنع هذه العناصر من خلال عملية الالتقاط السريع للنيوترونات”.

وتبدأ هذه العملية التي تسمى أيضًا “r-process”، بوجود عناصر أخف مثل الحديد، ثم وبسرعة تضاف النيوترونات إلى نوى العناصر الأخف، ينتج عن هذا عناصر أثقل مثل السيلينيوم والفضة والتيلوريوم والبلاتين والذهب والثوريوم، وهو النوع الموجود في النجم (HD 222925)، ونادرًا ما يتم اكتشافها جميعًا في النجوم، وفقًا لعلماء الفلك.

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