مخرج مسلسل المداح 2 يكشف حقيقة وجود جزء ثالث

كشف المخرج المصري أحمد سمير فرج عن حقيقة وجود جزء ثالث من مسلسل المداح، وذلك بعد نجاح الجزء الثاني الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.

وأشار إلى أن صناع العمل لم يتخذوا القرار النهائي حول تصوير جزء ثالث أم لا، وقال إن الشائعات التي تحدثت عن وجود جزء جديد ما هي إلا مطالبات من متابعي المسلسل من أجل إكماله.

وأضاف أن إمكانية موجود جزء جديدة مرهونة بوجود فكرة جديدة أقوى من فكرة الجزء الثاني، وتقدم الإضافة للعمل وتحافظ على نجاحه وشعبيته.

وكان الجزء الثاني من مسلسل ” المداح أسطورة الوادي” قد تناول قصة صابر الذي سخر حياته لعلاج الناس بالقرآن والسنة النبوية.

يُذكر أن مسلسل “المداح أسطورة الوادي” من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وبطولة حمادة هلال، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد بدير، خالد سرحان، وغيرهم.

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