وأحيراً جوجل تُعلن عن ساعتها الذكية Pixel Watch – تعرف عليها

انتظرنا أن تطرح جوجل ساعتها الذكية الجديدة على مدار الأعوام القليلة الماضية، ولكن قررت جوجل أخيراً أن تضع حداً لهذ الانتظار الطويل وتُعلن عن ساعة Pixel Watch خلال مؤتمر Google I/O 2022.

قدمت الشركة خلال المؤتمر ما يمكنك تسميته بنوع من المعاينة السريعة لساعة Pixel Watch والمتوقع إطلاقها خلال خريف عام 2022 الجاري.

أيضاً استعرضت الشركة بعض العروض الترويجية لهواتفها الرئيسية القادمة، Pixel 7 و Pixel 7 Pro، جنباً إلى جنب مع سماعة الأذن اللاسلكية Pixel Buds Pro وهي أول سماعة أذن لاسلكية من شركة جوجل تدعم تقنية عزل الضوضاء.

بالعودة إلى ساعة جوجل الذكية. على مدار الأعوام الماضية، ترددت الكثير من الشائعات والتقارير حول هذه الساعة، ولكن لسبب ما، لم تكن الشركة الأمريكية مستعدة لطرحها في الاسواق.

ولكن على مدار الأشهر الماضية خلال عام 2022 بدأت العديد من التسريبات في الظهور والتي كشفت لنا عن تصميم ومظهر الساعة الخارجي – دون أن نعرف أي شيء عن مواصفاتها بدقة.

اليوم، هو أول يوم نحصل فيه على نظرة ثاقبة على التصميم الحقيقي لساعة Pixel Watch التي طال انتظارها لسنوات طويلة، ولكن هل حقاً كانت تستحق كل هذا الانتظار؟

بالرغم من ذلك، فلم تتطرق جوجل للحديث عن إصدار WearOS الذي ستأتي به الساعة، حيث من المتوقع أن تأتي الساعة بنظام WearOS 3.0 المتاح في الوقت الحالي لساعة Galaxy Watch 4 من سامسونج.

بعض المصادر تتنبأ بإطلاق الساعة مع الإصدار الجديد من النظام والذي يحمل رقم WearOS 3.1 ولكن الشيء الوحيد المتأكدين منه هو أن الساعة الجديدة ستأتي بعدد لا حصر له من المميزات الأنيقة.

جدير بالذكر أن هذه هي أول ساعة ستتمتع بدمج نظام WearOS مع النظام الأساس الرائد للصحة واللياقة البدنية Fitbit. وستمتاز الساعة بعدد لا نهائي من مزايا تتبع الصحة وإحصاءات حالة النوم ومعدل ضربات القلب وغير ذلك.

يُقال أيضاً أن الساعة تمتاز بميزة استعداء الطوارئ في الحالات القصوى SOS والتي تسمح بإضافة بعض جهات الاتصال الموثوقة من أجل إرسال تنبيهات لهم عند الحاجة أو الاتصال بخدمة الطوارئ.

الميزة الأخرى هي أن الساعة تتكامل مع أجهزة المنزل الذكية من جوجل والتي ستساعد المستخدم على التحكم في أجهزة منزله الذكية من خلال معصمه.

بالإضافة إلى كل ذلك، فقد أكدت الشركة على أن ساعة Pixel Watch ستصل الأسواق مُرفقة بجميع تطبيقات وخدمات جوجل الأساسية التي يتطلع لاستخدامها جميع المستخدمين، والتي تناسب الاحتياجات المهنية والترفيهية.

ومع ذلك، فقد أوضحت أنه من أجل الاستفادة من جميع مزايا ساعة Pixel Watch، فينبغي أن تمتلك هاتف أندرويد يعمل بنظام أندرويد 8.0 أو الأحدث منه، جنباً إلى جنب مع حساب على جوجل، وهذا يعني أنها لن تكون متوافقة مع iOS.