زوجان هنديان يقاضيان ابنهما الوحيد.. لسبب غريب

شهدت ولاية أوتاراتنشال، الواقعة شمال الهند، حادثة غريبة وغير مألوفة، إذ أقدم زوجان هنديان على رفع دعوى ضد ابنهما الوحيد لعدم إنجابه حفيد لهما.

وقال الزوجان سانجيف وسادهانا براساد، البالغان من العمر 61 و57 عامًا، إن ابنهما شري ساغار لم ينجب لهما حفيدًا رغم زواجه منذ 6 سنوات.

وأشار الوالدان إلى أنهما أنفقا جميع مدخراتهما من أجل تعليمه ودفع تكاليف تدريبه كطيار، وإقامة حفل زفاف ضخم له من أجل مشاهدة حفيدهما، إلا أن ابنهما لم يفِ بوعده ولم ينجب الحفيد.

وقال الوالدان في الدعوى التي رفعت على أساس المضايقة النفسية إنهما قدما تضحيات كبيرة لابنهما حيث أرسلاه إلى أميركا من أجل التدريب على الطيران في العام 2006، وأعاناه ماليا لمدة عامين عندما لم يجد عملا، ودفعا تكاليف حفل زفافه التي وصلت قيمتها 80 ألف دولار.

وأكد الوالدان قدرة ابنهما وزوجته على الإنجاب، لكنهما لا يرغبان حاليًا في الإنجاب، وقالا إنهما كانا يأملان في وجود حفيد يسليهما بعد التقاعد.

وطالب الوالدان بتعويض بقيمة 650 ألف دولار من ابنهما في حال لم ينجب لهما الحفيد خلال عام واحد.

يُذكر أن المحكمة الهندية ستنظر في الدعوى التي قدمها الزوجان في 17 مايو الجاري.

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