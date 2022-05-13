فيوسونيك تطلق شاشة ألعاب جوالة

أهدت شركة فيوسونيك الأميركية عشاق الألعاب شاشة جوالة بزمن استجابة سريع أطلقت عليها VX1755.

وتتميز الشاشة الجديدة بدرجة سطوع 250 قنديلة ع\م2، ونسبة تباين 800:1 ، ومعدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز، وزمن استجابة 4 مللي ثانية.

وقالت الشركة إن الشاشة الجديدة ستدعم تقنية AMD FreeSync Premium لسلاسة التشغيل، وستكون قابلة للتوصيل مع أجهزة التشغيل الخارجية كالهواتف الذكية، والحواسيب اللوحية، وأجهزة اللاب توب، وأجهزة الحاسوب، وذلك من خلال منافذ USB-C Type-C، ومنفذ Mini HDMI.

وأشارت فيوسونيوك إلى أن الشاشة ستحتوي على لوحة IPS مقاس 17 بوصة ودقة عرض 1,920 × 1,080 بيكسل.

وستضم الشاشة الجديدة التي يصل وزنها إلى كيلو غرام واحد سماعتين مدمجتين بقدرة 0,8 واط، وحامل يتيح تركيب الشاشة بدرجة تتراوح ما بين 20 و62 درجة.

ولم تكشف الشركة عن سعر الشاشة الجديدة ولا عن موعد طرحها في الأسواق.

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