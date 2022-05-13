واتس اب يختبر ميزة تصفية “فلترة” المحادثات

تطبيق واتس اب للايفون والأندرويد يختبر حالياً ميزة جديدة وهي ميزة تصفية أو فلترة المحادثات لكافة المستخدمين.

هذه الميزة كانت موجودة بالفعل في تطبيق واتس اب للأعمال Whatsapp Business وهي تتيح فرصة للمستخدم للوصول إلى محادثات بعينها بشكل سريع دون الحاجة إلى التمرير والبحث بين كومة المحادثات المختلفة جميعها.

وفقاً لما ذكره موقع WABetaInfo المختص بأخبار واتس اب، فإن هذه الميزة سوف تتوفر للايفون والأندرويد ونسخة سطح المكتب.

كما نرى في الصورة، فإن زر المرشح أو الفلتر سيظهر عند بجوار أيقونة البحث في تطبيق الهاتف، أما في نسخة سطح المكتب فسوف تظهر عند استخدام خاصية البحث نفسها.

سوف يتيح خيار الفلتر أو التصفية 4 خيارات لعرض المحادثات: محادثات جهات الاتصال المسجلة Contacts، جهات الاتصال الغير مسجلة Non-contacts، المجموعات Groups، الرسائل غير المقرؤة Unread messages.

بهذه الطريقة سوف يمكنك الوصول إلى المحادثات التي تريد بطريقة سريعة، هذه الطريقة لا زالت قيد التجربة وسوف تصدر لاحقاً مع أية تحديثات مستقبلية لواتس اب.

من المتوقع رؤية هذه الميزة قريباً، لأنها بالفعل موجودة في نسخة واتس اب للأعمال Whatsapp Business.