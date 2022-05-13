ويندوز 10 برو بأقل سعر ممكن – فقط 5$ لفترة محدودة!

إذا قمت بشراء جهاز حاسوب جديد فأول ما يهمك هو تنزيل وتثبيت نظام تشغيل ويندوز عليه ثم تثبيت بعض البرامج الأساسية وفي مقدمتها حزمة أوفيس وبعض البرامج الأخرى، ما يمنعك قد يكون السعر المرتفع لمثل هذه المنتجات، لكن متجر GoDeal24 قد يوفر لك ما تحتاج بأقل الأسعار الممكنة.

لماذا متجر GoDeal24 ؟

لأن متجر GoDeal24 يوفر للعملاء 3 مزايا أساسية:

توفير الأموال: فالأسعار على المتجر تعتبر الأرخص مقارنة بجميع المتاجر الرسمية لمايكروسوفت وغيرها. مشروعية مفاتيح التفعيل: معظم الناس يشعرون بالقلق حول مشروعية التراخيص عند شراء ويندوز وأوفيس من بائعين غير رسميين، لذا فإن هناك ضماناً على كل مفتاح يُباع من المتجر. خدمة عملاء على مدار الساعة: إذا واجهتك مشاكل من أي نوع فسوف تجد يد المساعدة ٢٤ ساعة في اليوم / 7 أيام في الأسبوع.

إذا كانت لديك مشاكل من أي نوع يمكنك مراسلة خدمة العملاء عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

العروض على متجر GoDeal24 أهمها الحصول على ويندوز 10 برو في مقابل 5.71$ فقط، وكذلك Office 2021 Professional في مقابل 30.74$، فقط لفترة محدودة.

أقل الأسعار لفترة محدودة!

Windows 10 Professional – $7.42

Windows 10 Pro Professional – 2 PCs – $11.42 (Only $5.71/PC)

MS Windows 10 Home CD-KEY (32/64 Bit) – $8.12

Windows 10 home (2PC) -$12.44

MS Windows 11 Pro CD-KEY -$10.24

Windows 11 Home (1 PC) -$10.24

ويندوز بخصم بقيمة 62%

يمكنك استخدام كوبون EGD62 عند شراء أحد المنتجات الآتية للحصول عليها بنصف الثمن المعروضة به للشراء أي بخصم 45%. المنتجات هي كالآتي والأسعار بعد تطبيق الخصم:

Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus – Bundle – $35.05

$35.05 Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – Bundle – $37.87

$37.87 Windows 10 Professional + Office 2019 Pro Plus Bundle – $28.43

Windows 10 Home + Office 2019 Pro Bundle– $28.81

Windows 10 Professional + Office 2016 Pro Plus Bundle – $22.97

Windows 10 Home + Office 2016 Pro Bundle – $23.37

Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus – Bundle – $30.76

الأسعار المعروضة بعد استخدام كوبون الخصم

حزمة مايكروسوفت أوفيس وبرامج أخرى بسعر رخيص

متاح أيضاً مفاتيح تفعيل إصدارات مايكروسوفت أوفيس 2019 أو 2016 مع خصم كبير يصل إلى 50% عند استخدام كوبون الخصم EGD50

Windows 11 Professional CD-KEY (5 PCs) – $41.91(only $8.38 per PC)

Windows Server 2022 Standard – $26.13

Windows Server 2022 Datacenter – $30.75

Windows Server 2019 Standard – $16.06

Windows Server 2019 Essentials – $24.08

المزيد من العروض مع كوبون EGD50 :

Project Professional 2019 for 1 User CD-Key – $22.15

Visio Professional 2019 for 1 User CD-Key – $19.37

Microsoft Office 2019 (Home and Student – 1 User)– $31.15

Microsoft Office 2021 Home and Business For Mac – $68.66

الأسعار المعروضة بعد استخدام كوبون الخصم

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