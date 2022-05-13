دراسة: الخوف من الأحكام السلبية يدفعنا لاختيار الغذاء الصحي

كشفت دراسة جديدة أنه من المرجح أن يختار الناس خيارًا غذائيًا صحيًا أكثر من خيار الطعام غير الصحي، عندما يكونون بين أشخاص ينتمون إلى مجموعات اجتماعية مختلفة عنهم، وذلك لأنهم يخشون أن يتم الحكم عليهم بشكل سلبي بناءً على اختياراتهم.

ووجد البحث الجديد، الذي شاركت في إعداده كلية بايز للأعمال، أن وجود أفراد من مجموعات صداقة أو مجموعات اجتماعية مختلفة قد مارس دورًا في التأثير على اختيارات المستهلكين الغذائية.

وبحسب مجلة “ساينس ديلي”، تشرح الدراسة، التي استكشفت خيارات الطعام لدى أولئك الذين ينتمون إلى أعراق مختلف ومن جامعة مختلفة، أن هذا يحدث لأن الأفراد يتخوفون من المزيد من الأحكام السلبية من الغرباء.

ويُظهر البحث، الذي شمل 1000 فرد في المجموع، أن الناس غالبًا ما يصنفون أنفسهم من حيث العرق والانتماء الجامعي والانتماء الوظيفي.

ووجدت التجارب التي أجريت على مئات عدة من البالغين في مدينة وجامعة أمريكية كبيرة أن المشاركين كانوا أكثر ميلًا لاختيار وجبة خفيفة صحية في وجود مراقب من جنس مختلف (على عكس العرق نفسه) أو شخص ينتمي إلى جامعة مختلفة، لأنهم توقعوا المزيد من الأحكام السلبية من مجموعة خارجية، وبالتالي حاولوا التخفيف من هذه الأحكام من خلال اتخاذ خيارات غذائية صحية.

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