نصائح لحجز الفنادق عبر الإنترنت وتوفير المال والوقت

هل سبق لك أن بقيت مستقيظاً طيلة الليل، متسمرّاً أمام شاشة الكمبيوتر أو هاتفك الجوّال، متنقلاً من موقع فندق إلكتروني إلى آخر، بحثاً عن أفضل إقامة في وجهتك المنشودة وبأرخص الأسعار؟ لعلّك لن تنسى تلك الليالي المُتعبة، والتي تنتهي عادة بخيبة أمل وتشتت ذهني! ما رأيك إذاً بتعلّم حيل تُمكنّك من حجز فنادق عبر الانترنت بسهولة وسرعة مع ضمان التوفير؟

اشعر وكأنك أحد المشاهير أو المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يحصلون عادة على امتيازات لدى إقامتهم في فندق ما، وينشرون صوراً تُظهر متعتهم القصوى! كيف؟ إليك هذه النصائح الخمس التي تساعدك على توفير جزء كبير من ميزانية السفر التي يمكنك إنفاقها على الأنشطة الترفيهية الأخرى!

1. استخدام محركات بحث السفر والفنادق

استخدم محركات بحث السفر والفنادق التي تعرض لك، في صفحة واحدة، وبكبسة زرّ، مئات الفنادق في أكثر من موقع حجز والتي تمكّنك من مقارنة الأسعار واختيار الفندق الأنسب. من أبرز هذه المحركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو ويجو، ويمكنك أن تُسمّيه “جوجل السفر والفنادق”، فهو يعرض بأسلوب حياديّ، كلّ الأسعار كما هي مطروحة في السوق المحلية أو العالمية.

جلّ ما عليك أن تفعله هو الولوج إلى ويجو، سواء عبر الموقع الالكتروني أو من خلال التطبيق الهاتفي الخاص به، ووضع خياراتك المتعلقة بالفندق. مثلاً، إذا كنت تريد حجز أحد فنادق الرياض، فما عليك إلا أن تكتب الاسم في خانة “الوجهة” وتحدد تواريخ الوصول والخروج، وعدد الضيوف والغرف، وعندما تنقر على زرّ “البحث”، ستجد أمامك مئات الفنادق في العاصمة السعودية مع الأسعار المعروضة في أكثر من موقع حجز.

ولعلّ أهمّ ما في هذه العملية هو وجود خيارات تضييق نطاق البحث (الفلتر) مثل اختيار فنادق ذات الخمس نجوم فقط أو اختيار نوع الغرفة والفطور أو اختيار نوع الإقامة أو تحديد وسائل الراحة التي تريدها أو حتى اختيار فندق من سلسلة فنادق وماركة عالمية!

2. اقتناص عروض السفر

على غرار معظم محركات بحث السفر ووكالات السفر والفنادق، تجد في ويجو أيضاً خيار الإفادة من عروض العضوية! ليس عليك إلا أن تقوم بتسجيل الدخول للاطلاع على عروض الأعضاء بكل سهولة والتوفير حتى 50%!

3. اختيار توقيت حجز السفر

إذا كان لديك مرونة في تحديد موعد سفرك أو إقامتك الفندقية، فلتبحث عن الأوقات الأقل تكلفة، وهي الأوقات البعيدة عن المواسم التي تزداد فيها العطلات والإجازات، حيث تتضاعف الأسعار، ولا تنس أن تحجز بشكل مبكر.

4. اختر فندقًا يحاكي ميزانيتك وأهدافك

خذ مثلاً مدينة جدّة، فيها مجموعة من الفنادق الفخمة والراقية وأخرى تناسب الميزانيات المنخفضة. وعليه، عندما تقوم بحجز أحد فنادق جدة، فلتتأكد من أنها تناسب محفظتك وأهدافك وأسباب إقامتك الفندقية.

إذا كنت مثلاً في رحلة عمل، فيمكن اختيار فندق يجاوز مركز العمل أو يضمّ قاعة مؤتمرات، وفي حال كنت تقضي عطلة سياحية مع العائلة فبوسعك اختيار شقة فندقية حيث يتسنّى لك مثلاً تحضير الوجبات بنفسك، ما يخفف أيضاً من التكاليف العامة.

5. راجع تقييمات النزلاء

ليس هناك أفضل من رأي شخص سبق وأقام في الفندق الذي تنوي حجزه، فهو اختبر الإقامة والخدمات والموقع ومستوى النظافة وجودة الطعام… لذلك ننصحك بأن تطلع على التقييمات الخاصة بالفندق وتقرأ أبرز ما كتبه الضيوف. نعم، إنها طريقة لتوفير المال، فمثلاً يمكن أن يكشف أحدهم أنّ خدمة الواي فاي محدودة بوقت معيّن وإذا أردت الاتصال بها لأكثر من ذلك، فيتوّجب عليك دفع رسوم إضافية!