كندي في الـ 75 من عمره يدخل “غينيس” بوضعية الوقوف على الرأس

أكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن رجلًا يبلغ من العمر 75 عامًا من كيبيك في كندا أصبح أكبر رجل معمرًا مسجلاً ينجح في أداء الوقوف على رأسه.

حقق تانيو هيلو ، الرقم القياسي بعمر 75 عامًا و 33 يومًا ، وفقًا لموسوعة غينيس التي تقيس وتجمع الأرقام القياسية العالمية منذ عام 1955.

ويعيش هيلو في بلدية Deux Montagnes الصغيرة ، على بعد حوالي 25 ميلاً شمال مونتريال، وكان يمشي على يديه في سنوات شبابه، بعد هجرته من لبنان في سن الثلاثين.

وقد بدأ جهودًا حثيثة للتدرب والعيش بأسلوب حياة أكثر صحة في سن 55 ، وبمجرد أن أتقن مهارة الاحتفاظ بالوضعية المقلوبة، بدأ في الأداء في جميع أنحاء المدينة.

وبحسب وكالة “يونايتد برس إنترناشيونال”، فإن “هيلو” ورغم أنه لا يسعى بالضرورة إلى جذب الانتباه، إلا أنه لا يتراجع عن ممارسة هوايته.

وقالت لموسوعة جينيس في مقابلة: “أنا لست خجولاً من أداء وضعية الوقوف على الرأس، وأصدقائي يعتقدون أنني قوي للغاية، وعائلتي تخشى أن أؤذي نفسي لكن هذا لم يحدث”.

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