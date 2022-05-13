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كندي في الـ 75 من عمره يدخل “غينيس” بوضعية الوقوف على الرأس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن رجلًا يبلغ من العمر 75 عامًا من كيبيك في كندا أصبح أكبر رجل معمرًا مسجلاً ينجح في أداء الوقوف على رأسه.

حقق تانيو هيلو ، الرقم القياسي بعمر 75 عامًا و 33 يومًا ، وفقًا لموسوعة غينيس التي تقيس وتجمع الأرقام القياسية العالمية منذ عام 1955.

ويعيش هيلو في بلدية Deux Montagnes الصغيرة ، على بعد حوالي 25 ميلاً شمال مونتريال، وكان يمشي على يديه في سنوات شبابه، بعد هجرته من لبنان في سن الثلاثين.

وقد بدأ جهودًا حثيثة للتدرب والعيش بأسلوب حياة أكثر صحة في سن 55 ، وبمجرد أن أتقن مهارة الاحتفاظ بالوضعية المقلوبة، بدأ في الأداء في جميع أنحاء المدينة.

وبحسب وكالة “يونايتد برس إنترناشيونال”، فإن “هيلو” ورغم أنه لا يسعى بالضرورة إلى جذب الانتباه، إلا أنه لا يتراجع عن ممارسة هوايته.

وقالت لموسوعة جينيس في مقابلة: “أنا لست خجولاً من أداء وضعية الوقوف على الرأس، وأصدقائي يعتقدون أنني قوي للغاية، وعائلتي تخشى أن أؤذي نفسي لكن هذا لم يحدث”.

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قناة 218 الليبية

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