محمد كريم يبدأ تصوير فيلم أجنبي جديد

كشف الفنان المصري محمد كريم عن مشاركته في فيلم أجنبي جديد، حيث قام بنشر فيديو من موقع التصوير على حسابه الرسمي في موقع إنستغرام.

وعلّق على الفيديو بالقول: من Santa Fe بولاية نيو مكسيكو.. وفيلم جديد، دون أن يكشف عن أي تفاصيل حول اسم الفيلم، أو الأبطال المشاركين فيه.

وظهر محمد كريم في الفيديو بهيئة راعي بقر، حيث كان يضع قبعتهم الشهيرة، ويحمل بندقية تعود لعهدهم، ويقف على عربة تجرها 4 خيول.

ولا تعد هذه المشاركة الأولى لمحمد كريم في هوليوود، إذ سبق له المشاركة في فيلم A Score To Settle الذي تناول قصة عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يخطط للانتقام من أفراد عصابته بعدما قضى في السجن 19 عاماً.

وفيلم A Score To Settle من تأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة عدد من النجم أبرزهم نيكولاس كيدج.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية