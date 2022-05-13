إيلون ماسك يعلق صفقة تويتر بشكل مفاجئ.. فما السر؟

علّق الملياردير العالمي إيلون ماسك صفقة شراء توتير بشكلٍ مؤقت، وذلك بعدما نشرت المنصة تقريراً يربط بين عدد الحسابات الوهمية والعشوائية ومستخدميها النشطين.

وأشار التقرير إلى أنّ أقل من 5% من عدد المستخدمين الكلي في تويتر، والبالغ عددهم 226 مليون مستخدم نشط يدر المال على الشركة يملكون حسابات وهمية وعشوائية.

وقال إيلون ماسك في تغريدة إنّ صفقة الاستحواذ معلقة بشكلٍ مؤقت، بانتظار التقارير التي تؤكد أنّ الحسابات العشوائية في تويتر تقل عن 5%.

تغريدة إيلون ماسك أدّت إلى انخفاض سهم تويتر بنسبة 19%، في وقتٍ ارتفعت أسهم شركة تسلا التي يملكها الملياردير العالمي بنسبة 5%.

من جهةٍ أخرى أشار أحد المواقع المتخصصة بالتكنولوجيا، إلى أنّ عدد الحسابات الوهمية الموجودة في تويتر قد تفوق الـ5%.

يُذكر أنّ إيلون ماسك استحوذ على تويتر منذ فترة قريبة، في صفقةٍ بلغت 44 مليار دولار أمريكي.

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