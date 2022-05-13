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نباتات أرضية تستزرع بتربة القمر

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تمكن باحثون غربيون لأول مرة من تجربة عينات صغيرة من الغبار المجلوب من سطح القمر، الذي جُمع خلال رحلات المركبة أبولو بين عامي 1972 و1996 في زراعة نوع من أنواع الخس.

وأعربت الباحثة “أنا ليزا بول” الأستاذة في جامعة فلوريدا الأميركية التي ساهمت في كتابة بحث عن نتائج التجربة، عن دهشتها البالغة إزاء هذه التجربة الفريدة من نوعها.

وبدت كل النباتات متشابهة في الأيام الستة الأولى من التجربة، وبعد اليوم السادس بدأت الفوارق تظهر وتطورت النباتات التي جُلبت تربتها من سطح القمر بسرعة أقل، لتتضاءل في نهاية المطاف، فيما يرى المشاركون بأهمية التجربة بغض النظر عن النتائج النهائية، كونها المرة الأولى التي ينجح فيها العلماء باستخدام تربة من القمر في الاستزراع على الأرض.

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قناة 218 الليبية

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