تلفاز ابل Apple TV – نسخة رخيصة قد يتم الإعلان عنها قريباً!

تلفاز ابل أو الـ Apple TV هو جهاز بث تلفزيوني يتيح لك مشاهدة المحتوى التلفزيوني على الشاشة بجودة عالية للصوت والصورة.

وفقاً لأحدث التسريبات من المحلل الشهير Ming-Chi Kuo المهتم بشئون ابل، فإن الشركة الأمريكية على وشك إطلاق نسخة جديدة أرخص ثمناً خلال النصف الثاني من عام 2022 الجاري.

وأضاف Kuo أن ابل سوف تتبنى استراتيجية تعتمد على التكامل الكبير بين العتاد والخدمات والمحتوى من أجل تقليل الفجوة مع الأحهزة المنافسة.

الفجوة بين تلفاز ابل والأجهزة المنافسة على مستوى السعر والحصة السوقية إذ أن تلفاز ابل متراجع على مستوى الحصة السوقية مقارنة بالمنافسين لارتفاع سعره نسبياً.

أبرز منافسي تلفاز ابل من أجهزة البث التلفزيوني هي Amazon Fire TV وجوجل كروم كاست فضلاً عن أجهزة التلفاز الذكية التي ربما تغنيك عن استخدام أجهزة البث التلفزيوني السابق الإشارة إليها.

هذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها الحديث حول نية ابل إطلاق نسخة من جهاز Apple TV رخيصة الثمن، ربما تراجعت ابل عن ذلك سابقاً حتى لا تفقد منتجاتها مكانتها لدى الجمهور كمنتجات مميزة.

حالياً، تبيع ابل جهاز Apple TV 4K بسعر يبدأ من 180 دولار أمريكي لسعة 32 جيجابايت، و 200 دولار أمريكي لسعة 64 جيجابايت، ومن قبلها الجهاز السابق Apple TV HD بسعر 150 دولار أمريكي. هذا يشمل الجهاز الأشبه بعلبة صغيرة تتصل بالتلفاز لاسلكياً وجهاز التحكم عن بعد (الريموت كنترول) الداعم للمساعد الصوتي سيري.

الأجهزة المشابهة لتلفاز ابل عادة ما تكون أسعارها في حدود 50 دولار أمريكي أو أقل، فهل تنجح ابل في إطلاق جهاز بأسعار مماثلة مع الحفاظ على الجودة وتجربة الاستخدام المميزة؟