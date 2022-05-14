أندرويد 13 – وضع وقت النوم يحصل على ميزة جديدة في غاية الأهمية!

إذا كنت من أولئك المستخدمين الذين يستخدمون وضع وقت النوم “Bed Time Mode” على أندرويد 12 فهنيئاً لك حيث يبدو أنك ستحصل على ميزات جديدة بشأن وضع التشغيل هذا في نظام جوجل التالي، أندرويد 13.

بناءً على تقرير موقع 9To5Google فإن وضع وقت النوم في أندرويد 13 حصل على ميزة تُعرف بــ “تعتيم الخلفية التلقائي” وقد تم اكتشاف الميزة الجديدة في الكود المصدري لأندرويد وهو نفس الكود الخاص بميزات الرفاهية الرقمية لنظام التشغيل.

ما هي ميزة تعتيم الخلفية التي تم رصدها في أندرويد 13؟

الميزة الاختيارية التي تم دمجها في الإصدار التجريبي من نظام أندرويد 13 واضحة للغاية حيث يعمل وضع وقت النوم على تعتيم الشاشة وإيقاف تشغيل الإشعارات وبعض الوظائف الأخرى التي من الممكن أن يحددها المستخدم بنفسه.

الفكرة أو الهدف الرئيسي من دمج هذه الميزة في وضع وقت النوم هو مساعدة المستخدمين على الاسترخاء وتقليل استخدام هواتفهم أثناء تفعيل وضع النوم.

بالإضافة إلى ذلك، فبمجرد تفعيل هذا الوضع سوف تخضع الشاشة للتعتيم التلقائي بالتزامن مع وضع وقت النوم وسيتم تعتيم الخلفية بصبغة لون داكنة تتراوح نسبتها من 0% وحتى 100%.

بمجرد وصول الشاشة إلى مرحلة تعتيم 100% فستكون الشاشة داكنة بالفعل ولكن ستظل الأيقونات ورموز شريط الحالة واضحة للعين بسهولة وهو ما يمكن رؤيته في الصور التي شاركها المصدر في التقرير.

وماذا أيضاً؟

بالإضافة إلى التغييرات التي طرأت على نسبة سطوع الخلفية، فمن المحتمل أن يقدم أندرويد 13 تعديلات أخرى على سمات الوضع المُظلم. ومن الممكن أن يتم ربط هذه السمات بوضع وقت النوم أيضاً.

مع أندرويد 12 كان من الممكن تفعيل الوضع المُظلم بشكل تلقائي بناءً على أوقات محددة من اليوم، كوقت غروب الشمس على سبيل المثال، بينما يتم تعطيل الوضع المُظلم تلقائياً أيضاً بمجرد شروق شمس اليوم الجديد.

أما وفيما يتعلق بأندرويد 13، فمن الممكن أن يتم ربط الوضع المظلم مع وضع وقت النوم في عدة نواحي بحيث أن يتم تفعيله أو إيقاف تشغيله بناءً على حالة الوضع المُظلم.

في النهاية، يبدو أن جوجل تخطو خطوات غاية في الأهمية على الدرب الصحيح من أجل ميزات الرفاهية الرقمية والتي تمنح مستخدمي الأندرويد إشارة إيجابية على الأوقات التي ينبغي أن يتوقفوا فيها عن استخدام هواتفهم من أجل سلامتهم العامة.