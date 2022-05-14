قريباً – خمسة حواسيب لوحية جديدة من سامسونج لمختلف فئات المستخدمين!

مبكراً في وقت سابق من عام 2022 أطلقت الشركة الكورية الجنوبية سلسلتها الرئيسية من الحواسيب اللوحية جالكسي تاب S8 والتي تألفت من ثلاثة أجهزة.

بناءً على آخر التسريبات، يبدو أن شركة سامسونج تعمل على مجموعة جديدة من الحواسيب اللوحية التي ستستهدف بها مستخدمي الفئة المتوسطة وسيتم إطلاقها في وقت ما خلال العام الجاري.

استطاع الأشخاص في موقع SamMobile اكتشاف أرقام طُرز مرتبطة بخمسة حواسيب لوحية جديدة على الويب ويُقال إنها حواسيب لوحية جالكسي أي إنها من تطوير شركة سامسونج وهي حواسيب متوسطة المدى.

يُقال أن هذه المعلومات تم رصدها على عدد كبير من المصادر بما في ذلك بعض مواقع الويب التقنية وموقع شركة سامسونج الرسمي وحتى مواقع اختبارات معايير الأداء مثل GeekBench و AnTuTu.

بادئ ذي بدء، نشر موقع سامسونج الفرنسي صفحات دعم جديدة لجهازين لوحين جُدد بأرقام طُرز SM-P613 و SM-P619 وعلى الرغم من أن هذه الصفحات لا تحتوي على أي معلومات مثيرة للاهتمام إلا إنها على الأقل تلمح باقتراب موعد إطلاقها.

ظهر التابلت الأخير “SM-P619” على منتدى الشهادات العالمية و Bluetooth SIG ومنصة الاختبار المعيارية GeekBench وكشفت قوائم الشهادات السابقة أن هذا الجهاز يعمل بنظام أندرويد 12 وسيأتي على هيئة نموذج خلوي LTE.

سيحتوي الجهاز على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت رام وسيتم تجهيزه بمعالج كوالكم ثماني النوى يعمل بتردد أساسي سرعته 2.33 جيجاهرتز منهم ستة نوى بتردد سرعته 1.80 جيجاهرتز.

بناءً على هذه المواصفات، فمن المحتمل أن يكون المعالج السابق هو معالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 720G SoC ومع ذلك لا يوجد لدينا تأكيد على صحة هذه المعلومة.

بينما أكدت قائمة Bluetooth SIG أن الحاسوب اللوحي الجديد يدعم تقنية بلوتوث 5.0 ويُقال أنه من المحتمل أن يكون هذا التابلت عبارة عن جهاز جديد مُعاد تطويره من الحاسوب اللوحي الأصلي سامسونج جالكسي تاب S6 لايت.

سامسونج تعمل على تابلت جالكسي تاب S7 لايت

بغض النظر عن الطراز المُحسن من سامسونج جالسي تاب S6 لايت، يُقال أن الشركة تعمل على جهاز جديد باسم جالكسي تاب S7 FE ومن المحتمل أن يأتي هذا التابلت بمتغير 5G ونموذج أخر Wi-Fi.

بناءً على التقرير، سيأتي التابلت الأول بشاشة قياس 11 بوصة، في حين أن التابلت الثاني سيأتي بشاشة 12.4 بوصة. من النهاية، من المحتمل أن يكون هناك تابلت خامس قادم باسم جالكسي تاب A7 لايت وسيتم الإعلان عنه خلال العام الحالي.