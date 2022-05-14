هيونداي تكشف عن سيارة مخصصة للتضاريس الوعرة

أكدت شركة هيونداي الكورية الجنوبية استعدادها لتطوير سيارة UMVS القابلة للمشي في الأماكن الوعرة.

إعلان الشركة جاء بعد افتتاحها مركز الإنتاج الجديد “نيو هوريزون ستديو” في مونتانا بالولايات المتحدة المخصص لإنتاج مركبات للعملاء المستقبليين الذين يحتاجون إلى سيارات تساعدهم على السفر في الأماكن الصعبة والوعرة التي يصعب على السيارات العادية السير فيها.

وأشارت إلى أن المركز الجديد سيركز على تطوير المركبات ذات الأرجل التي يمكنها السير فوق أي شيء صعب.

ويجمع مفهوم المركبة الجديدة بين العجلة التقليدية والساق التي تعمل وسط التضاريس الخطرة، وهو المفهوم الذي قدمته أفلام حرب النجوم.

وأوضحت هيونداي أن الهدف الأساسي من هذه السيارة التعامل مع مختلف مواقف القيادة الصعبة، وإمكانية إنقاذ الأرواح خاصة في أوقات الكوارث.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية