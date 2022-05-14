فيلم كيرة والجن سيطرح قبل عيد الأضحى.. لهذه الأسباب

قال الفنانان المصريان أحمد عز وكريم عبد العزيز إنّ فيلم “كيرة والجن” سيعرض في دور السينما في نهاية يونيو القادم، عوضًا عن عرضه في موسم عيد الأضحى.

وأشارا إلى أن الشركة المنتجة قررت تقديم موعد عرض الفيلم من أجل اللحاق بأطول وقت ممكن من فصل الصيف.

من جهةٍ أخرى، روجت الفنانة هند صبري للفيلم مجدداً من خلال نشر بوستر الفيلم عبر ستوري حسابها على انستغرام، وأشارت إلى أن الفيلم سيعرض في نهاية يونيو.

وكان عرض الفيلم الذي بدأ تصويره عام 2020 قد تأجل مرات عدة بسبب انشغال بطليه أحمد عز وكريم عبد العزيز بموسم المسلسلات الرمضانية في العامين الماضيين.

ويتناول فيلم “كيرة والجن” مرحلة مهمة من تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويسلط الضوء على واقع المجتمع المصري خلال عهد الاحتلال الإنجليزي.

يذكر أن فيلم “كيرة والجن” من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هدى المفتي، هند صبري، أسماء أبو اليزيد، وغيرهم من الفنانين.

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