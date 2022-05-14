سامسونغ تطلق جهازا لوحيا ببطارية قوية

عادت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية إلى سوق الأجهزة اللوحية بقوة من خلال طرحها جهاز لوحي بشاشة كبيرة أطلقت عليه Galaxy Tab S6 Lite.

ويتميز هذا الجهاز بشاشة LCD مقاس 10,4 بوصة ودقة عرض 2000 × 1200 بيكسل، وبدعمه قلم .S

وقالت سامسونغ إن جهازها الجديد سيعمل بمعالج Snapdragon 720G، ونظام تشغيل Android 12، وواجهة One UI 4.0.

وتروج الشركة الكورية الجنوبية لجهازها اللوحي من خلال احتوائه على بطارية بسعة 7,040 ميلي أمبير، وبدعمه 2 من مكبرات AKG الصوتية بتقنية Dolby Atoms، واحتوائه على منفذ 3,5 للسماعات، واي فاي وبلوتوث.

وسيضمَ الجهاز ذاكرة داخلية بسعة 64 غيغا بايت قابلة للرفع من خلال تركيب بطاقة ذاكرة خارجية، وذاكرة عشوائية بسعة 4 غيغا بايت.

يذكر أن سامسونغ ستطلق الجهاز اللوحي الجديد بسعر يصل إلى 400 دولار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية