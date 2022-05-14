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هند صبري تنتقد عدم المساواة في الأجور بين الممثلين والممثلات

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الفنانة التونسية هند صبري من خلال تصريحات صحفية وجود تفرقة في الأجور بين الممثلين والممثلات.

وانتقد الفنانة التونسية منح المنتجين للممثلين الرجال أجرًا أعلى من الممثلات بشكلٍ دائم.

وأشارت إلى أنها تدعو من خلال هذه التصريحات إلى المساواة في الأجور، وقالت إن المرأة في كافة المجالات تحصل على أجر أقل من الرجال.

وتطرقت إلى أدوار النساء في الأفلام، وقالت إن هذه الأدوار تكميلية في الكثير من الأحيان، وتقوم بها الممثلة كي تنطلق إلى عالم الشهرة مستفيدةً من جمالها وشبابها.

وقالت إنها لم تبدأ التمثيل بالأدوار النمطية للشابات نظرًا لعدم امتلاكها وجه جميل في بداية مسيرتها، وأكدّت على أن هذا الأمر انعكس بشكلٍ إيجابي عليها، وجعلها تحصل على أدوار جدية بوقتٍ مبكرٍ للغاية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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