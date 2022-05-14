هند صبري تنتقد عدم المساواة في الأجور بين الممثلين والممثلات

أكدت الفنانة التونسية هند صبري من خلال تصريحات صحفية وجود تفرقة في الأجور بين الممثلين والممثلات.

وانتقد الفنانة التونسية منح المنتجين للممثلين الرجال أجرًا أعلى من الممثلات بشكلٍ دائم.

وأشارت إلى أنها تدعو من خلال هذه التصريحات إلى المساواة في الأجور، وقالت إن المرأة في كافة المجالات تحصل على أجر أقل من الرجال.

وتطرقت إلى أدوار النساء في الأفلام، وقالت إن هذه الأدوار تكميلية في الكثير من الأحيان، وتقوم بها الممثلة كي تنطلق إلى عالم الشهرة مستفيدةً من جمالها وشبابها.

وقالت إنها لم تبدأ التمثيل بالأدوار النمطية للشابات نظرًا لعدم امتلاكها وجه جميل في بداية مسيرتها، وأكدّت على أن هذا الأمر انعكس بشكلٍ إيجابي عليها، وجعلها تحصل على أدوار جدية بوقتٍ مبكرٍ للغاية.

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