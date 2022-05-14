الإعصار أساني يجلب عربة ذهبية للسواحل الهندية

فوجئ سكان شاطئ ميناء سونابالي البحري الواقع في منطقة سريكاكولاوم ضمن ولاية أندرا براديش الهندية بوصول عربة ذهبية إلى شاطئهم من دول جنوب آسيا بسبب الإعصار “أساني” الذي ضرب المنطقة.

حيث جرف الإعصار العربة الغريبة من إحدى دول جنوب آسيا كميانمار أو تايلاند أو إندونيسيا.

وعلى الفور، قام القرويون والصيادون بسحب العربة الذهبية إلى الشاطئ بعدما قاموا بربطها بالحبال.

وأظهرت مقاطع الفيديو الواردة تجمع السكان حول العربة مبدين إعجابهم فيها، في حين أكد أحد المفتشين إبلاغ السلطات العليا، وقال إن السلطات فتحت تحقيقا في الأمر.

يذكر أن ولاية أندرا براديش تعرضت خلال الأسبوع الماضي لهطولات مطرية غزيرة بسبب الإعصار “أساني”.

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