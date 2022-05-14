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رامي عياش يعلن مشاركته في مسلسل العين بالعين

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الفنان اللبناني رامي عياش عن مشاركته في مسلسلٍ جديد، سيحمل اسم “العين بالعين”.

حيث نشر مجموعة من الصور التي ظهر فيها وهو يقرأ سيناريو المسلسل، وعلّق عليها بالقول: وابتدينا ..العين بالعين.

وحظي المنشور بإعجاب عشاق النجم اللبناني الذين تفاعلوا معه بشكلٍ كبيرٍ، وعبروا عن شوقهم لرؤيته في عمل درامي جديد.

وكان الفنان اللبناني، قد توجه خلال الفترة الماضية إلى المشاركة في المسلسلات الدرامية.

يُذكر أنّ رامي عياش حقق نجاحاً كبيراً بأغنيته الأخيرة “أنتِ لي”، التي طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر اليوتيوب ومنصات الأغاني.

وأغنية “أنتِ لي” من كلمات علي المولي، وألحان محمود عيد، إخراج إنجي جمال.

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قناة 218 الليبية

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