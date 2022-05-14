رامي عياش يعلن مشاركته في مسلسل العين بالعين

أعلن الفنان اللبناني رامي عياش عن مشاركته في مسلسلٍ جديد، سيحمل اسم “العين بالعين”.

حيث نشر مجموعة من الصور التي ظهر فيها وهو يقرأ سيناريو المسلسل، وعلّق عليها بالقول: وابتدينا ..العين بالعين.

وحظي المنشور بإعجاب عشاق النجم اللبناني الذين تفاعلوا معه بشكلٍ كبيرٍ، وعبروا عن شوقهم لرؤيته في عمل درامي جديد.

وكان الفنان اللبناني، قد توجه خلال الفترة الماضية إلى المشاركة في المسلسلات الدرامية.

يُذكر أنّ رامي عياش حقق نجاحاً كبيراً بأغنيته الأخيرة “أنتِ لي”، التي طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر اليوتيوب ومنصات الأغاني.

وأغنية “أنتِ لي” من كلمات علي المولي، وألحان محمود عيد، إخراج إنجي جمال.

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