دعوة لقفل موقعي يوتيوب وتيك توك.. ردود فعل ساخرة ومنددة في ليبيا

تداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي مراسلة موجهة من رئيس مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس إلى المجلس الرئاسي، تطالب الأخير بمخاطبة وزارة الاتصالات لحظر برنامج تيك توك وموقع اليوتيوب ومراقبة صفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة لتفعيل ضوابط السفر وإيقاف القنوات التلفزيونية التي تخالف ضوابط المجتمع.

وأثارت المراسلة التي لم يتسنَ التأكد من مصداقيتها ردود فعل واسعة وساخرة على صفحات التواصل الاجتماعي، التي اعتبرت في المطالبة تعدياً على حرية انتقال المعلومات وعلى وسائل التواصل بين المواطنين، ومحاولة لقمع فضاءات التعبير والرأي التي توفرها هذه المواقع التي تشهد رواجاً واسعاً على الصعيد العالمي.

واعتبر ناشطون هذه المواقع وسيلة للتعلم ونشر المعرفة وتعزيز التواصل المجتمعي، رافضين اعتبارها وسيلة لنشر الرذيلة نتيجة الاستخدامات السيئة من البعض لهذه المواقع، خاصة في ظل وجود جهاز أمني تابع لوزارة الداخلية معني بمتابعة الاختراقات الأمنية والأخلاقية الناتجة عن الاستخدام السيئ للتكنولوجيا الرقمية.

وكانت المفوضية قد بررت موقفها الداعي لقفل هذه المواقع وفق المراسلة لكونها وسيلة لتفشي الرذيلة والانحلال، داعية الجهات الأمنية لبسط ما أسمته الأمن المجتمعي ومعاقبة المتعدين على القوانين واللوائح المعمول بها في هذا المجال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية