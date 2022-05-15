والدان هنديان يقاضيان ولدهما.. فما السبب؟

رفع أب وأم في ولاية أوتارانتشال، شمالي الهند، دعوى قضائية ضد ابنهما الوحيد وزوجته لعدم إنجابهما حفيداً لهما بعد 6 سنوات من زواجهما.

وبحسب سانجيف وسادهانا براساد، 61 و57 عاماً، فقد أنفقا كل ما يملكانه في تربية ابنهما وتدريبه كطيار في الولايات المتحدة بـ65 ألف دولار، كما أقاما له حفل زفاف في فندق خمس نجوم وأهدياه سيارة فاخرة بقيمة 80 ألف دولار، إلا أنه وزوجته لا يخططان لإنجاب طفل على الأقل، وهو ما سيزيد ألمهما إذ يرغبان بقضاء وقتهما مع حفيد، حسب ما صرحا به.

وطالب الوالدان ابنهما بتعويضات تقدر بحوالي 650 ألف دولار، في حال لم ينجب لهما حفيداً خلال عام.

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