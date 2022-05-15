تسريبات – هذه هي ألوان كل من سامسونج جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4!

مُسرب شهير لأخبار الهواتف الذكية خرج على موقع تويتر ليدعي بأنه على علم بالألوان التي سيأتي عليه الجيل التالي من هواتف سامسونج القابلة للطي.

Ross Young هو محلل تسريبات معروف على موقع العصفور الأزرق والذي يتسم بخبرته الكبيرة في معرفة أخبار الهواتف الذكية التي لم يتم أطلاقها بعد.

هذه هي ألوان كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4

وفقاً لتغريدة Young فإن هاتف سامسونج الصدفي القابل للطي “جالكسي زد فليب 4” سيأتي باللون الذهبي والرمادي والأزرق الفاتح والبنفسجي الفاتح. بينما سيتوفر هاتف سامسونج جالكسي زد فولد 4 بثلاثة ألوان فقط تشتمل على البيج والرمادي والأسود.

من خلال هذا التسريب، يبدو أن هاتف جالكسي زد فليب 4 سيتوفر بألوان مختلفة كثيرة لكي تناسب مختلف أذواق المستخدمين من الرجال والنساء.

فإذا كنت تريد ألوان ذات مظهر جديد وبراقة للتظاهر بها أمام أصدقائك، فمن المحتمل أن يكون اللون الأزرق الفاتح واللون البنفسجي الفاتح هما الأكثر إثارة للاهتمام.

أما وفيما يتعلق بموعد وصول هذه العمالقة، فمن المحتمل أن يتم الإعلان عنهما خلال الربع الثالث من عام 2022 وتحديداً خلال شهر أغسطس، وهذا في حالة أن الشركة الكورية التزمت بنفس مخطط الجدول الزمني المعتاد.

في الغالب، تستضيف سامسونج حديث Unapcked الثاني في كل عام في شهر أغسطس من أجل الإعلان عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي.

كان من المعتاد أن نرى هاتف Note في مثل هذا الحدث، ولكن الجميع يعلم بأن هاتف جالكسي نوت أصبح في عداد المفقودين حيث توقفت سامسونج عن إنتاج هواتف نوت منذ عام 2020 ويبدو أنها لن تتراجع في قرارها بشأن هذا الهاتف.

فيما يتعلق بالمواصفات، فهي لا تزال طي الكتمان. وفقاً لعدد من التسريبات، فهذه الهواتف ستحتوي على مفصلة أكثر متانة وأخف وزناً وأنحف من حيث السُمك. ولكن ستأتي الهواتف بنفس سعة البطارية تقريباً.