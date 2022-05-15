ما هي الأجهزة التي ستدعم تحديثات iOS 16 و iPadOS 16 القادمة؟

لم يتم الإعلان رسمياً عن تحديثات iOS 16 أو iPadOS 16 بعد ولا نعرف على وجه اليقين الأجهزة التي سيتم دعمها وما لدينا الآن محض شائعات متناثرة عززها قرار ابل الآخير بالتوقف عن إنتاج وبيع أجهزة ايبود تاتش.
على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة لم يتم إسقاط الدعم عن أي من أجهزة الايفون أو الايباد حيث دعمت تحديثات iOS / iPadOS 13 و 14 و 15 نفس الأجهزة دون اختلاف.
أقدم أجهزة الايفون المدعومة هي ايفون 6s وايفون 6s بلس أما أقدم الايباد المدعومة فهي ايباد اير 2 والجيل الخامس من الايباد العادي، وايباد ميني 4 والجيل الأول من الايباد برو.
الأمر الملاحظ في دعم تحديثات ابل للأجهزة أن حجم الذاكرة العشوائية يلعب دوراً كبيراً في ذلك، مثلاً عندما قامت ابل بإطلاق تحديث iOS 13 أسقطت الدعم عن جميع الأجهزة التي يقل حجم الذاكرة العشوائية فيها عن 2 جيجابايت ولهذا السبب استمر دعم أجهزة قديمة مثل ايباد ميني 4 وايباد اير 2.
مع تحديثات iOS 16 و iPadOS 16 يُقال أنها سوف تتطلب على الأقل وجود ذاكرة عشوائية بحجم 3 جيجابايت على الأقل ولذا إن صحت تلك الفرضية فسوف تفقد نحو 9 أجهزة ايفون وايباد دعم التحديثات الجديدة.
هواتف الايفون التي ستدعم iOS 16 غالباً
iPhone 6S iPhone 6S Plus iPhone SE (1st generation) iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone X
- iPhone XR
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- سلسلة iPhone 11 جميعها
- iPhone SE الجيل الثاني والثالث
- سلسلة iPhone 12 جميعها
- سلسلة iPhone 13 جميعها
الأجهزة التي ستدعم iPadOS 16 غالباً
iPad Air 2
- iPad Air الجيل الثالث والرابع والخامس
iPad الجيل الخامس والسادس
- iPad الجيل السابع والثامن والتاسع
iPad mini 4
- iPad mini الجيل الخامس والسادس
- جميع إصدارات الايباد برو
سوف ننتظر حتى مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2022 المقرر إقامته بداية من يوم 6 يونيو المقبل وفيه ستعلن ابل عن كافة التفاصيل الرسمية والأجهزة المدعومة.
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