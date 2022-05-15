ما هي الأجهزة التي ستدعم تحديثات iOS 16 و iPadOS 16 القادمة؟

لم يتم الإعلان رسمياً عن تحديثات iOS 16 أو iPadOS 16 بعد ولا نعرف على وجه اليقين الأجهزة التي سيتم دعمها وما لدينا الآن محض شائعات متناثرة عززها قرار ابل الآخير بالتوقف عن إنتاج وبيع أجهزة ايبود تاتش.

على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة لم يتم إسقاط الدعم عن أي من أجهزة الايفون أو الايباد حيث دعمت تحديثات iOS / iPadOS 13 و 14 و 15 نفس الأجهزة دون اختلاف.

أقدم أجهزة الايفون المدعومة هي ايفون 6s وايفون 6s بلس أما أقدم الايباد المدعومة فهي ايباد اير 2 والجيل الخامس من الايباد العادي، وايباد ميني 4 والجيل الأول من الايباد برو.

الأمر الملاحظ في دعم تحديثات ابل للأجهزة أن حجم الذاكرة العشوائية يلعب دوراً كبيراً في ذلك، مثلاً عندما قامت ابل بإطلاق تحديث iOS 13 أسقطت الدعم عن جميع الأجهزة التي يقل حجم الذاكرة العشوائية فيها عن 2 جيجابايت ولهذا السبب استمر دعم أجهزة قديمة مثل ايباد ميني 4 وايباد اير 2.

مع تحديثات iOS 16 و iPadOS 16 يُقال أنها سوف تتطلب على الأقل وجود ذاكرة عشوائية بحجم 3 جيجابايت على الأقل ولذا إن صحت تلك الفرضية فسوف تفقد نحو 9 أجهزة ايفون وايباد دعم التحديثات الجديدة.

هواتف الايفون التي ستدعم iOS 16 غالباً

iPhone 6S

iPhone 6S Plus

iPhone SE (1st generation)

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

سلسلة iPhone 11 جميعها

iPhone SE الجيل الثاني والثالث

سلسلة iPhone 12 جميعها

سلسلة iPhone 13 جميعها

الأجهزة التي ستدعم iPadOS 16 غالباً

iPad Air 2

iPad Air الجيل الثالث والرابع والخامس

iPad الجيل الخامس والسادس

iPad الجيل السابع والثامن والتاسع

iPad mini 4

iPad mini الجيل الخامس والسادس

جميع إصدارات الايباد برو

سوف ننتظر حتى مؤتمر ابل السنوي للمطورين WWDC 2022 المقرر إقامته بداية من يوم 6 يونيو المقبل وفيه ستعلن ابل عن كافة التفاصيل الرسمية والأجهزة المدعومة.