مسبار ناسا يلتقط صورة غريبة على سطح المريخ.. وعالم يوضح

تمكن مسبار “كيوريوسيتي روفر” التابع لوكالة ناسا في 7 مايو الجاري، من التقاط صورة غريبة لظاهرة سطحية على سطح المريخ.

وأظهرت الصورة الملتقطة بواسطة كاميرا “Mastcam” فتحة مستطيلة ومظلمة من الداخل في الصخور المكشوفة، وبدت الفتحة كما لو أنّها تؤدي إلى تحت السطح المريخي.

وأوضح العالم أشوين فاسافادا عالم المشروعات في مختبر علوم المريخ حقيقة الفتحة، وقال إنّها مجرد مسافة بين كسرين في صخرة، وأشار إلى أنّها ظهرت في منطقة كثبان رملية قديمة التصقت معاً بمرور الزمن، وأدّت إلى ظهور نتوءات من الحجر الرملي.

وأكد أنّ ما يظهر في الصورة هو إما كسران عاموديان، أو كسر رأسي واحد.

يُذكر أنّ مسبار “كيوريوسيتي روفر” يتجول في أنحاء المريخ منذ هبوطه في أغسطس 2012، ويقوم بجمع عينات من الصخور والتربة، والتقاط الصور.

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