بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان السوري رياض وردياني

نعت نقابة الفنانين السوريين فرع دمشق الفنان السوري رياض وردياني، الذي توفي عن عمرٍ يناهز 71 عاماً بعد صراعٍ مع المرض.

ويُعد الفنان المولود في مدينة حلب عام 1951 واحداً من أهم الفنانين السوريين، ولعب خلال مسيرته التي بدأت عام 1967 في المسرح مجموعة من الأدوار المهمة، أبرزها المختار أبوسليم في مسلسل كوم الحجر وأبو جهل في مسلسل خالد بن الوليد، ومُرة والد جساس في مسلسل الزير سالم.

وعبّر عدد كبير من الفنانين السوريين، عن حزنهم لخسارة الفنان المخضرم، من خلال نعيه بكلمات مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يُذكر أنّ الفنان الراحل شارك في مجموعة كبيرة من المسلسلات الدرامية أبرزها: الزير سالم، خالد بن الوليد، كوم الحجر، نهاية رجل شجاع، عمر الخيام، أخوة التراب، الجوارح، بروكار، عندما تشيخ الذئاب، شوارع الشام العتيقة، حرملك، رجال ونساء، الظاهر بيبيرس، مقامات بديع الزمان الهمذاني، باب الحديد، فرصة العمر، وغيرها من الأعمال.

