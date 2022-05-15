تطبيقات الأسبوع للاندرويد – باقة هامة من أفضل التطبيقات المختارة بعناية!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Caffeine – Keep Screen On

التطبيق معروف من اسمه، ولكن إذا كنت من أولئك المستخدمين الذين يفضلون العمل على نظام اللينكس، فبالتأكيد أنت لا تحتاج مني أن أعرفك عليه. هذا التطبيق من شأنه إبقاء شاشة هاتفك قيد التشغيل أطول فترة زمنية ممكنة حسب رغبتك. حيث أن نظام أندرويد يوفر فترة تشغيل للشاشة لا تتعدى 10 دقائق فقط وهذا من أجل الحفاظ على البطارية، ولكن تطبيق Caffeine يساعدك على حل هذه المشكلة من خلال إبقاء شاشة هاتفك قيد التشغيل طول الوقت دون أن تضطر على لمس الشاشة أو أي شيء من هذا القبيل. فإذا كنت تعمل وتستخدم الهاتف في أعمالك الدراسية أو المهنية، فبكل تأكيد أنت تحتاج لمثل هذا التطبيق. كما ويمكنكم ضبط معدلات السطوع الشاشة والكثير من الميزات الأخرى.

السعر : مجاني

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Dream by WOMBO

لن تجد على متجر جوجل بلاي بالكامل تطبيق مثالي مثل تطبيق Dream by WOMBO فهو الوحيد الذي يسمح لك بإدخال كلمات مفتاحية أو رئيسية واختيار فنان أو رسام مشهور من قائمة الفنانين المدرجين والاعتماد على الذكاء الاصطناعي الخاص بالتطبيق بإنشاء لوحة فنية استثنائية. هذا التطبيق أفضل من أي لعبة ومسلي للغاية وبسيط جداً في فكرته ولكنه رائع وبالأخص إذا كنت من الأشخاص الذين يحبون الفن والفنون والرسم التصويري وما إلى ذلك.

السعر : مجاني

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Battery Guru

للأسف، اكتسبت تطبيقات تحسين البطارية سمعة سيئة على نظام أندرويد ولكن هذا لا يعني أن هنالك الكثير من التطبيقات الاحترافية التي يمكنك الاستعانة بها. فإذا كنت تريد تحسين حالة بطارية هاتفك فمن الأفضل أن تعطي لتطبيق battery Guru فرصة التجربة. يوفر التطبيق الكثير من إحصائيات الاستخدام لكي يساعدك على تحسين كيفية استخدامك للهاتف بشكل يومي واستعرض أكثر التطبيقات والخدمات التي تلتهم سعة الشحن لكي تتخذ تدابيرك اللازمة.

السعر : مجاني

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Bromite

إذا كنت تضع حماية خصوصيتك على رأس أولوياتك وتتضرر من كثرة الإعلانات التي تزعجنا بها جوجل أثناء التصفح، فيجب أن تستخدم متصفح Bromite وهو متصفح حديث تم تصميمة بالاعتماد على واجهة Cheomium وهو تطبيق مفتوح المصدر ويتمتع بنفس الواجهة المألوفة لمتصفح جوجل كروم لكي لا يتسبب في تشتيت ذهنك. للأسف التطبيق غير متوفر على متجر جوجل بلاي ولكن يمكن الوصول له من على صفحته الخاصة وصفحة المطور على موقع Github.

السعر : مجاني

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UpNote

العديد منا يفضل الاعتماد على تطبيقات جوجل الافتراضية لمختلف الاستخدامات والتي من بينها تطبيقات تدوين الملاحظات. وفي حين أن هناك مئات – أو ربما آلاف – من تطبيقات تدوين الملاحظات على متجر جوجل بلاي، إلا أن تطبيق UpNote والذي لم يسمع منكم عنه سابقاً يعد واحداً من أفضل التطبيقات المجانية التي تستحق التجربة. هذا التطبيق يتزامن مع جميع أنظمة التشغيل الرئيسية سواء كان مايكروسوفت ويندوز أو ماك أو أندرويد أو حتى iOS. باختصار شديد، أعتقد أن هذا التطبيق هو المكان المثالي للاحتفاظ بجميع ملاحظاتك الثمينة في مكان آمن بعيداً عن أعين المتطفلين.

السعر : مجاني

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Snapdrop

الكثير منا يعتبر عملية مشاركة ونقل البيانات بواسطة البلوتوث أو كابل الــ USB عملية مرهقة ومضيعة للوقت، وغني عن القول، فنحن لا نلومهم على ذلك. إذا، ما رأيكم في طريقة أخرى جديدة أكثر كفاءة وفعالية من تلك الطرق البدائية؟ قل مرحباً لتطبيق Snapdrop مفتوح المصدر والذي تم تطويره منذ عام 2021 وهو يعمل نفس عمل تطبيق Airdrop الشهير عبر العديد من أنظمة التشغيل مثل ويندوز وماك ولينكس وأندرويد و iOS ولكن هذا يعني أيضاً أنك مُضطر على تثبيته عبر أجهزتك المختلفة.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات. من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل.

التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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TrailLink

على الرغم من أن هذا التطبيق رائع إلا أنه لا يمكن الاستفادة منه إلا مع أولئك الأشخاص الذين يعيشون في الدول الأوربية أو الولايات المتحدة أو ربما بعض الدول العربية المتقدمة. الفكرة من هذا التطبيق أن يقدم لك خطوط السير التي يمكنك ركوب الدراجة فيها ومع ذلك، يمكنك أنت بنفسك أن تنشئ مسارات جديدة للسير فيها عبر التطبيق.

السعر : مجاني

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Squid

في حين أن هناك العديد من تطبيقات تدوين الملاحظات على متجر جوجل بلاي إلا أن عدد قليلاً جداً منها الذي يوفر ملاحظات مكتوبة بخط اليد. ولكن تطبيق Squid يأخذ عملية تدوين الملاحظات إلى المستوى التالي حيث يتيح لك القدرة على قراءة جميع ملاحظاتك والتركيز عليها سواء عند التكبير الأقصى أو التصغير الأدنى للملاحظات. فإذا كنت طالباً في المرحلة الدراسية فهذا التطبيق رائع من أجلك لأنه سيساعدك على تدوين الملاحظات بخط اليد. التطبيق مجاني ولكن الإصدار المدفوع يحتوي على بعض الميزات الإضافية مثل الخلفيات الملونة وإمكانية استريد ملفات PDF.

السعر : مجاني

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Dolby On

بمجرد أن تسمع كلمة Dolby فمن المستحيل أن تعتقد أنه سيكون مجرد تطبيق للتسجيلات الصوتية، ولكن في الحقيقة، هذا هو بالفعل مجرد تطبيق للتسجيلات الصوتية، وربما يكون واحداً من أفضلها على متجر جوجل بلاي. يدعم التطبيق ميزة الحد من الضوضاء أثناء عمليات التسجيل ويحتوي على معادل صوت وإمكانية دعم الصوت المكاني والعديد من الميزات الأخرى التي تجعله مُسجل صوت احترافي خاصة وأنه مجاني.

السعر : مجاني

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MarinDeck for TweetDeck

تطبيق TweetDeck كان ولا يزال واحداً من أفضل التطبيقات لجميع المستخدمين الذين يفضلون قضاء أوقاتهم على تويتر. ولكن تطبيق MarinDeck يعتبر مجرد عملية إحياء أو استنساخ للتطبيق الأصلي وهو تطبيق رائع ويعمل بشكل جيد جداً وننصحكم بتجربته إذا كنتم تفتقدون لتطبيق TweetDeck طوال السنوات الماضية.

السعر : مجاني