أنغام تخضع لعملية جراحية في الكتف

خضعت الفنانة المصرية أنغام لعملية جراحية دقيقة في الكتف، لعلاج مشكلة تسببت في أضرار في أوتار الكتف.

ونشرت مديرة أعمالها رندة رياض صورةً للفنانة المصرية بعد إجرائها العلمية الجراحية، وأصدرت بياناً رسمياً أكدت فيه إجراء أنغام للجراحة بعد معاناتها لعدة سنوات من الإصابات المتكررة، ومشاكل في أوتار الكتف.

وأكدت استقرار حالة أنغام، وتمنت لها الشفاء العاجل.

من جانبها طمأنت أنغام عشاقها عن صحتها، وأشارت إلى أنّها تحملت آلاماً كثيرة خلال السنوات الماضية، قبل أن تقوم بإجراء العلمية، كما أشارت إلى إجرائها عملاً جراحياً في رسغ اليد لعلاج مشكلات ضخمة في أوتار اليد.

وقالت أنغام إنّها ستمر بفترة نقاهة لمدة 6 أشهر، ستقوم خلالها بوضع ساعدها الأيمن على حامل، بالإضافة إلى قيامها بتمارين العلاج الطبيعي.

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