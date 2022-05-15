فرقة أوكرانية تحصل على لقب مسابقة يوروفيجن للأغاني الأوروبية

حصدت فرقة كالوش الأوكرانية لقب مسابقة يوروفيجن للأغاني الأوروبية بأغنية “ستيفانيا”، بعدما استفادت من تأييد، ودعم المشاهدين العاطفي.

ودمجت الفرق في الأغنية الجديدة ما بين موسيقى الراب، والموسيقى الشعبية التقليدية.

وعلى الرغم من حصول على الفرقة على المركز الرابع في تصويت لجنة المحكمين، إلا أنّ التعاطف الكبير الذي حصلت معه من المشاهدين الذين صوتوا لها جعلها تفوز بالمسابقة، بعدما حصدت أكبر عدد ممكن من الأصوات في تصويت المشاهدين.

فوز الأغنية جاء متوافقاً مع التوقعات التي أشارت إلى التعاطف الكبير، الذي ستحصل عليه الفرقة الأوكرانية بسبب الحرب.

وكان قائد الفرقة أوليه بسويك قد تمنى في الأسبوع الماضي حصد الجائزة، من أجل رفع معنويات الشعب الأوكراني.

يُذكر أنّ هذا التتويج يعد الثالث لأوكرانيا، في مسابقة يوروفيجن.

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