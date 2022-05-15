ميزات متوقع ظهورها في IPad Pro 2022

كشفت التسريبات الواردة من داخل شركة أبل الأمريكية، عن بعض الميزات المتوقع ظهورها في جهاز IPad Pro 2022.

وقالت التسريبات إنّ الجيل الجديد من هذه الأجهزة اللوحية سيدعم ميزة Mag safe، حيث ستقوم الشركة الأمريكية بعمل شعار أكبر على الجزء الخلفي من الجهاز ليساعد على نقل الطاقة من خلال الجهاز اللوحي.

ومن المتوقع أن تحصل هذه الأجهزة على شاشة mini LED، وأن تحافظ في الوقت نفسه على تقنية LCD.

كما ستزيد أبل من عمر البطارية والتي من المتوقع أن تعمل لأكثر من 10 ساعات، وذلك استجابة لشكوى المستخدمين حول سرعة استنزاف البطارية.

وأشارت التسريبات إلى أن أبل ستزود هذا الجهاز اللوحي بمعالج M2 المتطور، الذي يتفوق على معالج M1 في الأداء والسرعة.

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