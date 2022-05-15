شركة TSMC تعلن تسجيل أرباح قياسية في أبريل

كشفت شركة TMSC التايوانية الرائدة في مجال صناعة أشباه الموصلات، عن تحقيقها أرباحاً قياسية في أبريل الماضي.

وقالت الشركة في بيانٍ رسمي إنّ أرباحها وصلت إلى 5.81 مليار دولار أمريكي، لتتجاوز الرقم القياسي السابق الذي سجلته في يناير الماضي، والذي بلغ 5.78 مليار دولار أمريكي.

وتوقعت أن تحقق نمواً واضحاً في الإيرادات خلال الشهرين القادمين، بسبب زيادة الطلب في الأسواق العالمية على الشرائح.

وأشارت في تقريرها إلى أنّ أرباحها نمت في أبريل بمقدار 0.3% مقارنة بشهر مارس، وبـ55% مقارنة بشهر أبريل 2022.

وقالت إنّها حققت أرباحاً بقيمة 22.29 مليار دولار أمريكي في الثلث الأول من العام 2022، بنمو قدر بـ40.1% مقارنةً بالعام الماضي.

يُذكر أنّ الشركة التايوانية تنتج أكثر من 50% من أشباه الموصلات التي تقدم للحواسيب والأجهزة الذكية، والسيارات وغيرها.

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