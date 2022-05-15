اختيار فيرجيني إيفيرا لتقديم حفلي الافتتاح والختام بمهرجان كان السينمائي

وقع اختيار اللجنة المنظمة لمهرجان كان السينمائي على الممثلية الفرنسية البلجيكية فيرجيني إيفرا، لتقديم حفلي افتتاح واختتام النسخة 75 من مهرجان كان السينمائي الشهير.

وأعلن المنظمون خبر تعيين الممثلة البالغة من العمر من خلال تغريدة على تويتر، قالوا فيها إنّ المهرجان سيقام في موعده المعتاد في الفترة ما بين 17 و28 مايو، وأشاروا إلى أنّ الممثلة الفرنسية ستكون نجمة حفلي الافتتاح والختام.

وستحل فيرجيني إيفرا مكان الممثلة دوريا تيلير التي قدمت حفل ختام النسخة 74 من المهرجان، والتي أقيمت بشكل استثنائي في يوليو بسبب انتشار فيروس كورونا.

يُذكر أنّ الممثلة الفرنسية فازت خلال مسيرتها بـ4 جوائز سينمائية، أبرزها فوزها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان مونت كارلو في مناسبتين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية