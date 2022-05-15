يُمكن تثبيت الإصدار التجريبي من أندرويد 13 على هذه الهواتف الآن!

في الوقت الحالي، من الصعب – بل يكاد يكون من المستحيل – إحصاء جميع الهواتف الذكية المؤهلة لتلقي النظام الجديد، أو حتى سرد الهواتف التي يُمكن تثبيت الإصدار التجريبي عليها.

ولكن إذا كنت تمتلك أي من الهواتف التي سوف نستعرضها لكم الآن من خلال سطور هذا التقرير، فهذا يعني أنه يمكنك تثبيت الإصدار التجريبي من أندرويد 13 الآن.

الأخبار الجيدة، هي أن قائمة الهواتف المؤهلة لتثبيت الإصدار التجريبي من أندرويد 13 هي من أشهر الهواتف الذكية لمختلف المصنعين، وهذه هي الهواتف التي يمكنها تثبيت الإصدار التجريبي بنجاح.

ما ينبغي معرفته قبل الحصول على الإصدار التجريبي

شيء رائع أن تمتلك، وقبل الجميع، أحدث إصدار من نظام أندرويد على هاتفك الذكي. فأن تكون في طليعة التطورات هو شيء جيد جداً. ولكن ينبغي أن تكون على علم بالعواقب التي لا يُحمد عقباها.

بمجرد تثبيت هذا الإصدار التجريبي على هاتفك الذكي، فهذا يعني أنك تقوم بتثبيت نظام تشغيل “غير مستقر” ومن الممكن أن تواجه الكثير من المشاكل المرتبطة بشكل عمل نظام التشغيل أو حتى مشاكل في التجربة المرئية بسبب الخلل الرسومي.

بمجرد انضمامك إلى البرنامج التجريبي، فسوف تحصل على الفور على تحديث من أجل تثبيت الإصدار التجريبي من أندرويد 13. ولكن إذا حاولت التراجع وإزالة البرنامج التجريبي والعودة إلى نظام أندرويد 12 المستقر، فسوف تضطر على حذف جميع البيانات من على هاتفك.

أما إذا كنت تريد المخاطرة ولديك هاتف من قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على هذا الإصدار من النظام، فلك مطلق الحرية في الانضمام إلى البرنامج وتجربته.

قائمة الهواتف المؤهلة للحصول على الإصدار التجريبي من أندرويد 13

نبدأها مع هواتف شركة جوجل، فإذا كنت تمتلك أي من هذه الهواتف فيمكنك الانضمام إلى برنامج أندرويد 13 التجريبي: Pixel 6 أو Pixel 6 Pro أو Pixel 5 أو Pixel 5a أو Pixel 4 أو Pixel 4a أو Pixel 4a 5G أو Pixel 4 XL.

أما وفيما يتعلق بهواتف الشركة الصينية العملاقة شاومي، فلديها ثلاثة هواتف مؤهلة للانضمام إلى الإصدار التجريبي من أندرويد 13 وهي Xiaomi 12 و Xiaomi 12 Pro وتابلت Xiaomi Pad 5. وهذه هي الشركة الوحيدة التي لديها أكثر من هاتف واحد يمكنه الانضمام إلى البرنامج.

أما بالنسبة لبقية هواتف الشركات الأخرى فلدينا Asus Zenfone 8 و Lenovo P12 Pro و OnePlus 10 Pro و Oppo Find X5 Pro و Realme GT 2 Pro و Tecno Camon 19 Pro 5G و Sharp AQUOS sense6 و Vivo X80 Pro و ZTE Axon 40 Ultra.

فإذا كنت تمتلك أي من هذه الهواتف السابقة فيمكنك الانضمام إلى الإصدار التجريبي من أندرويد 13 وتثبيته على الهاتف الآن ولكن على مسؤوليتك الشخصية – فقط توخي الحذر أو قد يكون من الأفضل الانتظار!