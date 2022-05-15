شركة بريطانية تحوّل رواتب موظفيها إلى الذهب

أطلقت شركة Tally money المالية البريطانية خططاً تجريبية لمنح موظفيها رواتب بالذهب، عوضاً عن الجنيه الإسترليني.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كاميرون باري إنّه يسعى لمنح موظفيه رواتب بالذهب، وأشار إلى أنّه من غير المنطقي الاستمرار في منحهم زيادات لا فائدة منها بالجنيه الإسترليني الذي يخسر قيمته.

وقال إنّ انتشار كورونا أدى إلى أزمة مالية عالمية انعكست على موظفيه الـ20، وأبدى رغبته في مساعدتهم على تجاوز آثار الجائحة من خلال منحهم رواتب بالذهب.

وقال إنّه اختار الذهب، لأنّه أثبت عبر مختلف العصور قدرته على الاحتفاظ بقوته الشرائية، ومواكبة التضخم.

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