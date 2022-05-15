موتورولا تطلق هاتفا من الفئة المتوسطة

كشفت شركة موتورولا الأمريكية عن هاتفٍ جديدٍ من الفئة المتوسطة، وبكاميرا رئيسية بدقة 50 ميغا بيكسل أطلقت عليه Moto G82.

وسيأتي الهاتف الجديد بشاشة OLED مقاس 6.6 بوصة وجودة عرض Full HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز.

ويتميز هذا الجهاز بوجود معالج Snapdragon 695، وبطارية بقوة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 30 واط.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الهاتف سيعمل بنظام تشغيل Android 12، وواجهة My UK.

وتروج موتورولا لهاتفها الجديد من خلال كاميراته الخلفية الثلاثية التي تتميز بدقتها الكبيرة بفضل احتواء الكاميرا الأولى على مستشعر بدقة 50 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الثالثة فستأتي بدقة 2 ميغا بيكسل.

وسيحتوي الهاتف على ذاكرة داخلية بسعة 128 غيغا بايت، وذاكرة عشوائية بسعة 6 غيغا بايت، واي فاي، بلوتوث، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية ستوفر الهاتف بألوان الأبيض والرمادي، وستطلقه بسعر 330 دولار أمريكي.

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