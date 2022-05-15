محمد رمضان يبدأ التحضير لفيلمه الجديد

بدأ الفنان المصري محمد رمضان الترويج لفيلمه الجديد “نمبر ون” من خلال نشره مقطع فيديو من كواليس تدريباته الخاصة بالفيلم على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق الفنان المصري الفيديو بالإشارة إلى بداية التحضير للفيلم الجديد، وأشار إلى أنّ الفيلم سيكون من تأليف أحمد عادل، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج يوسف الطاهر.

وظهر محمد رمضان في الفيديو وهو يرتدي جاكيت عليها نقشة النمر شبيهة بملابس الملاكمين، مع لحية وشارب بني.

يذكر أنّ الفنان المصري ظهر في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل “المشوار” الذي جمعه بدينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد صفوت، محمود الليثي، وندى موسى وغيرهم من الفنانين.

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