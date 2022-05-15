صداع مقدمة الرأس.. الأعراض والعلاج

صداع مقدمة الرأس هو أحد أنواع الصداع المنتشرة بين الكثيرين، ويتركز بشكل أكبر في مقدمة الرأس، وقد يمتد ليصل إلى العينين والجبهة. ويسبب آلام حادة للمريض، ما يستدعي اللجوء لاستخدام المسكنات القوية للألم.

أعراض أخرى مصاحبة لصداع مقدمة الرأس:

1- ألم في العينين، مع احمرارهما أيضاً.

2- تورم في الوجه أو العينين أيضاً.

3- ارتفاع بسيط في مستوى ضغط الدم.

4- غثيان.

5- شعور بضيق التنفس، واضطراب في الرؤية.

العلاج:

في حال كان الصداع ناتجاً عن هبوط الضغط، يتم علاجه بأخذ كمية من الطعام المالح أو اللبن المالح أو شرب ماء مملح اذا كانت الحالة شديدة لتجنب الدوار والدوخة لوقت أطول ويحتاج المريض لمدة ما بين “10-15” دقيقة ليعود لوضعه الطبيعي.

وفي حال كان الصداع ناجما عن ألم الأسنان، فيجب تنظيف الأسنان بمحلول ملحي بارد لمدة خمس دقائق. أما الصداع الناجم عن ألم العينين، فيتم علاجه بأخذ قسط من الراحة مع وضع كمادات من الشاي المر الدافئ، أو وضع شرائح من الخضار فوق العينين لمدة ربع ساعة.

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