تقرير – سامسونج تُهيمن وحدها على سوق الهواتف الذكية القابلة للطي!

على الرغم من كثرة توافر الهواتف الذكية القابلة للطي على مدار العامين الماضيين سواء من شاومي أو هواوي أو أوبو إلا أن الشركة الوحيدة التي تهيمن على هذا السوق وحدها هي الشركة الكورية الجنوبية العملاقة، سامسونج.

يرجع الفضل في ذلك إلى أنها الشركة الوحيدة بين تلك الشركات التي تُطلق هواتفها القابلة للطي في السوق العالمية بينما تقتصر هواتف الشركات الصينية على السوق الصينية فقط، ولكن من الممكن أن يتغير هذا الأمر في المستقبل القريب وتُفاجأ سامسونج بمنافسين لها في هذه السوق بين عشية وضاحها.

على كل حال، بناءً على تقرير Ross Young، الرئيس التنفيذي لشركة DSCC عبر موقع تويتر، فيبدو أن شركة سامسونج هي الشركة الوحيدة التي تمتلك أكبر قاعدة شحن لشاشات العرض الخاصة بمنصات الهواتف الذكية.

وعندما يتعلق الأمر بالأرقام، وبناءً على هذه الإحصائية، تهيمن سامسونج وحدها على سوق الهواتف الذكية القابلة للطي بنسبة 63% في ختام الربع الأول من عام 2022 الجاري.

الجزء الأكبر من هذه النسبة يعود لهاتف جالكسي زد فليب 3 الذي استحوذ على 53% من هذه النسبة، بينما استحوذ هاتف جالكسي زد فليب 5G على نسبة 5% فقط.

في حين أن هاتف جالكسي زد فولد 2 تفوق في عدد الشحنات على هاتف جالكسي زد فولد 3 بفارق ضئيل للغاية ونسبته 2% وبالتأكيد هذه النتيجة جاءت بفضل السعر الأرخص لهاتف الجيل السابق.

وما هو موقف الشركات الأخرى التي تطرح هواتف ذكية قابلة للطي؟

المنافس الوحيد الأكثر شراسة للشركة الكورية هي شركة هواوي، حيث استحوذ كل من هاتفي Huawei P50 Pocket و Huawei Mate Xs 2 على 23% و 2% على التوالي من إجمالي نسبة شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي حلال نهاية الربع الأول.

في حين أن شركة هونر “المملوكة من شركة هواوي سابقاً” استطاعت أن تستحوذ على نسبة ضئيلة للغاية بلغت 3% من خلال هاتف Honor Magic V.

لم يعد يتبقى في هذا السوق سوى شركتان فقط وهما أوبو وفيفو، استطاع هاتف Oppo Find N الاستحواذ على نسبة 5% من إجمالي الشحنات، في حين أن هاتف Vivo X Fold حصل على نسبة بلغ 3% فقط.