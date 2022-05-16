نحن على أعتاب مذبحة للتطبيقات على متجري الآب ستور وجوجل بلاي!

جوجل وابل ربما تتجهان الآن إلى اتباع سياسة جديدة قد تفضي في النهاية إلى حذف التطبيقات والألعاب القديمة التي لا يتم تحديثها، وفي تلك الحالة قد تذهب مئات الآلاف من التطبيقات أدراج الرياح سواء على متجر جوجل بلاي أو الآب ستور.

مئات الآلاف من التطبيقات المهجورة!

وفقاً لدراسة أجرتها مؤسسة Pixelate لأبحاث السوق، فإنه يوجد نحو 1.55 مليون تطبيق ولعبة على متجري الآب ستور وجوجل بلاي قد يتم إزالتهم قريباً.

تلك التطبيقات والألعاب تعتبر “مهجورة” بمعنى أن مطوروها هجروها ولم يطلقوا لها أية تحديثات لمدة تزيد عن عامين.

هذه التطبيقات والألعاب تمثل أكثر من ثلث التطبيقات والألعاب المتوفرة على المتجرين مجتمعين: نحو 869 ألف منها على جوجل بلاي، و 650 ألف منها على الآب ستور.

لماذا قد تقدم جوجل وابل على تلك الخطوة؟

ربما يكون من مصلحة ابل وجوجل زيادة أعداد التطبيقات والألعاب في متاجرهما حتى يتوفر أمام المستخدم خيارات أكثر للتحميل والتجربة، لكن التطبيقات والألعاب القديمة التي لم تُحدث تحوى عيباً خطيراً وهي أنها تجعل الأجهزة عرضة للاختراق.

جوجل تقوم بحجب تلك التطبيقات والألعاب وتخفيها عن المستخدم ولا تظهرها في نتائج البحث، فين أن ابل ستبدأ في حذفها تباعاً إن لم يقم مطوروها بتحديثها.

أكثر التصنيفات التي لا يتم النظر في أمر تحديثها من قِبل المطورين هي الألعاب والتطبيقات التعليمية وتطبيقات الكتب والمراجع.

وجدت دراسة مؤسسة Pixalate أن هناك تطبيقات “مهملة للغاية” من قِبل مطوريها وتشكل تلك الفئة نحو 314 ألف تطبيق ولعبة لم يتم تحديثها منذ 5 سنوات على الأقل موزعة مناصفة تقريباً بين جوجل بلاي والآب ستور.

التطبيقات القديمة لا تستطيع الاستفادة من التحديثات الأمنية لنظام iOS والأندرويد لهذا السبب تود ابل وجوجل إزالتها حمايةً للمستخدم.

المطورون المستقلون الصغار يشتكون أن تطبيقاتهم ليست بحاجة لتحديث وأنهم يشعرون أنهم مستهدفون ظلماً من جوجل وابل.