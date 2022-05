بعد موجة انخفاض.. إصابات كورونا تعود في الإرتفاع

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل ارتفاع في معدل الإصابة بوباء كورونا هذا الأسبوع، بمتوسط 6 إصابات في اليوم، بنسبة بلغت 24%.

وجاء في التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد، أن مراكز رصد وفيات الكورونا، لم تسجل حالات وفاة هذا الأسبوع، وأنّ وضع الوفيات مستقر بمعدل 1.35%.

وبيّن المركز الوطني أن حاجز الإصابات لم يتخط 50 إصابة لكل 100 ألف مواطن في جميع المناطق.

وأشار المركز الوطني إلى انخفاض عدد الاختبارات إلى أقل من 100 اختبار لكل 100 ألف مواطن، مؤكدا خروج جميع مناطق البلاد من الموجة الرابعة للوباء

