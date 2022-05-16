أحمد حلمي يجعل أبو الهول يغني أغنية بص الحركة دي

نشر الفنان المصري أحمد حلمي مقطع فيديو على حسابه الرسمي في انستغرام لتمثال أبو الهول الشهر، وظهر التمثال الأثري في المقطع وهو يحرك شفتيه ويغني أغنية “بص الحركة دي” من فيلم “واحد تاني”، وعلّق النجم المصري على المقطع بالقول: حتى بص الحركة دي.

جاء مقطع الفيديو بعد انتشار مجموعة من الصور للتمثال الذي يعود للعصر الفرعوني وهو مغمض العينين، حيث اعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأمر فألاً غير جيد.

وكان الفنان المصري قد حقق نجاحًا كبيرًا بفيلم “واحد تاني” الذي عرض في دور السينما في عطلة عيد الفطر.

ويدور الفيلم الذي يعد الأول لأحمد حلمي منذ 3 سنوات حول قصة موظف يعمل مصلح اجتماعي، ويجري مجموعة من المقابلات في مصلحة السجون.

يذكر أن الفيلم حقق نجاحًا كبيرًا، وحصد أكثر 40 مليون جنيه مصري منذ طرحه في دور السينما.

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