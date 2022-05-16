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شجاعة أسترالي تنجيه من فكي التمساح

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نجا رجل أسترالي لم تكشف هويته من الموت المحتم بعدما هاجمه تمساح أثناء سباحته في ممر مائي ضيق في كوينزلاند بأستراليا.

حيث تفاجأ الرجل الأربعيني أثناء سباحته في حديقة وطنية نائية شمال غرب الولاية بخروج التمساح من المياه العذبة، وإمساكه بيده.

وقاوم الرجل التمساح الذي يتراوح طوله ما بين 2 إلى 3 أمتار بيديه حتى تمكن من الإفلات منه والنجاة بحياته.

وعلى الفور، قامت فرق الإنقاذ بنقل الرجل من خلال مروحية هليكوبتر إلى المستشفى حيث تم تقديم العلاج اللازم له.

يذكر أن الرجل عانى من إصابات وثقوب عميقة في يديه وساقيه بسبب هذا الهجوم.

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قناة 218 الليبية

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