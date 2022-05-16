منوعات

نتفليكس تعمل على تطوير مميزات البث المباشر

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت التقارير الواردة من منصة نتفلكيس استعداد المنصة الشهيرة لتطوير ميزات البث المباشر، وذلك بهدف إرضاء المستخدمين.

وقالت التقارير إن منصة البث الشهيرة تخطط إلى تقديم ميزة البث المباشر لقوائهما القادمة من العروض غير المكتوبة والعروض الكوميدية الخاصة.

وبحسب التقارير؛ فإن الميزات الجديدة لا تزال في المراحل الأولى من التطوير، كما أن الشركة تسعى لاستخدام هذه الميزات لإجراء تصويت مباشر للعروض التنافسية كDance 100 والمجموعات الجوية من مهرجان Netflix Ia Ajoke.

ولم تحدد التقارير الموعد النهائي لطرح الميزات الجديدة، وقالت إن الشركة تملك فريقا صغيرا يقوم بتطويرها.

يذكر أن نتفليكس قامت مؤخرا بتحديث إرشاداتها الثقافية؛ من أجل إضافة قسم جديد بعنوان التعبير الفني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك