نتفليكس تعمل على تطوير مميزات البث المباشر

أكدت التقارير الواردة من منصة نتفلكيس استعداد المنصة الشهيرة لتطوير ميزات البث المباشر، وذلك بهدف إرضاء المستخدمين.

وقالت التقارير إن منصة البث الشهيرة تخطط إلى تقديم ميزة البث المباشر لقوائهما القادمة من العروض غير المكتوبة والعروض الكوميدية الخاصة.

وبحسب التقارير؛ فإن الميزات الجديدة لا تزال في المراحل الأولى من التطوير، كما أن الشركة تسعى لاستخدام هذه الميزات لإجراء تصويت مباشر للعروض التنافسية كDance 100 والمجموعات الجوية من مهرجان Netflix Ia Ajoke.

ولم تحدد التقارير الموعد النهائي لطرح الميزات الجديدة، وقالت إن الشركة تملك فريقا صغيرا يقوم بتطويرها.

يذكر أن نتفليكس قامت مؤخرا بتحديث إرشاداتها الثقافية؛ من أجل إضافة قسم جديد بعنوان التعبير الفني.

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