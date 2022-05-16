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تناول الفجل باستمرار يقي من هذه الأمراض

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مجموعة من الدراسات الحديثة أهمية تناول الفجل ودوره في الوقاية من أمراض الكبد، القلب، والسرطان.

وأشار الباحثون إلى أن الفجل يحتوي على نسبة عالية من المواد المغذية والفيتامينات بغض النظر عن لونه.

وقال الباحثون إن الفجل يحتوي على مضادات أكسدة، وفيتامينات مجموعة B، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، والتي تقلل الالتهاب، وتحمي الخلايا من المواد المسرطنة، وتمنع نمو الخلايا السرطانية.

ويعمل تناول الفجل بصورة منتظمة على زيادة إنتاج الأديبونيكتين، وهو بروتين دهني يساعد على كبح مقاومة الأنسولين.

بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الفجل يحتوي الفجل على الإنزيم Q10 الذي يعمل على كبح تطور السكري.

وأوصى الباحثون بضرورة تناول الفجل بشكل مستمر؛ للحصول على فوائده العظيمة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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