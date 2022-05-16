صفاء سلطان تطلق أغنية خاصة بفلسطين

أطلقت الفنانة الأردنية من أصول فلسطينية صفاء سلطان على قناتها الرسمية في يوتيوب أغنية جديدة حملت اسم “فلسطين بلادي”.

وعبّرت الفنانة الأردنية من خلال الأغنية الجديدة عن تضامنها مع بلادها، خاصة بعد مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وروجت صفاء سلطان للأغنية التي أنتجتها وزارة الثقافة الفلسطينية من خلال نشر البرومو على حسابها في انستغرام، وعلقت عليه بعبارة الرحمة لجميع الشهداء في فلسطين وسوريا.

وحظيت الأغنية بتفاعل كبير من قبل عشاق الممثلة المتألقة، الذين عبّروا عن سعادتهم بها.

يذكر أن صفاء سلطان ظهرت في الموسم الرمضاني من خلال “مسلسل مع وقف التنفيذ” الذي كتبه علي وجيه ويامن الحجلي، وأخرجه سيف الدين سبيعي، وشارك في بطولته كلٌّ من سلاف فواخرجي، فادي صبيح، غسان مسعود، عباس النوري، سيف الدين سبيعي، شكران مرتجى، وغيرهم من الفنانين.

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